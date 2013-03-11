Українські миротворці в Косово взяли участь у навчальній стрільбі зі штатної американської зброї

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міноборони, офіцери управління 16–ї ротації національного контингенту в Косово на чолі з командиром - підполковником Іллею Федоренком спільно з військовослужбовцями американського, польського, португальського і вірменського контингентів, що входять до складу багатонаціональної бойової групи “East” сил КФОР, взяли участь у стрільбах зі штатної стрілецької зброї американського контингенту.

Основна мета заходу полягала у вивченні тактико-технічних характеристик американської стрілецької зброї та її практичному застосуванні.

Спочатку американські військовослужбовці ознайомили присутніх із тактико-технічними характеристиками своєї зброї, наголошуючи на деяких її відмінностях. Згодом учасники заходу мали змогу власноруч виконати контрольні стрільби з пістолета Beretta–32 (калібр 9 мм) та автоматичних гвинтівок М-4 та М-4А1 (калібр 5,56 мм). Загалом, до багатонаціональних занять було залучено понад 60 учасників.

За словами командира національного контингенту підполковника Іллі Федоренка, навіть незважаючи на те, що військовослужбовці українського контингенту виконували стрільби зі штатної американської стрілецької зброї вперше, вони спромоглися продемонстрували доволі високі результати.