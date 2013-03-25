Військові дорожники допомогли породіллі своєчасно потрапити до пологового будинку

У цій, здавалось би, безвихідній ситуації на допомогу розгубленому подружжю прийшли військовослужбовці 107-го Центру дорожнього забезпечення Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, що дислокується у Дубні.

На важкій інженерній техніці ПЗМ-2, якою керував досвідчений водій працівник Збройних Сил України Олександр Собчук, вони оперативно дістались місця знаходження заметених снігом селян та, прокладаючи дорогу легковому автомобілю із породіллею, доїхали до районного пологового будинку. Допомога військових виявилась своєчасною. Вже за деякий час Вікторія народила майже 4-кілограмового сина-богатиря.

– Це вже не перший випадок, коли військовослужбовці нашого Центру надають допомогу місцевому населенню під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Зокрема, за минулі вихідні дві групи військовослужбовців на грейдері ДЗ-122, тракторі Т-150-К та ПЗМ-2 розчистили 210 кілометрів автошляхів місцевого значення, – зазначив заступник командира 107-го Центру дорожнього забезпечення з виховної роботи підполковник Юрій Нечитайло.