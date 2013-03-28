Льотчики 56 вертолітного загону у Ліберії відмінно виконують завдання ООН

14:00, 28 березня 2013
Військо
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У Ліберії особовий склад 56-го окремого вертолітного загону ЗС України виконував завдання керівництва Місії ООН на 8 вертольотах типу Мі-8 та Мі-24.

Екіпажі на Мі-8 виконали перевезення пакистанського миротворчого контингенту та вантажів до місцевих населених пунктів Зведру, Харпер, Барклавль, які знаходяться в кількохстах кілометрів від базового табору українських миротворців. Після проведення планових регламентних робіт на Мі-8 військові пілоти здійснили його обліт, перевіривши роботу агрегатів, вузлів та двигуна на різних висотах та швидкостях.

Також із майданчику Грінвілл, що знаходиться за 230 км від основного місця дислокації 56-го ОВЗ, пара Мі-24 здійснювала патрулювання та повітряну розвідку кордону Ліберії з Кот-д’Івуаром та Гвінеєю. Цим самим вони продемонстрували військову силу для запобігання перетину кордону незаконно-озброєними формуваннями та підтвердження місцевим мешканцям, що вони є під захистом ООН в обличчі українських миротворців. Два екіпажі на вертольотах Мі-8 знаходилися в постійній 45-хвилинній готовності для виконання завдань Організації та 30-хвилинній готовності для проведення пошуково-рятувальних робіт.

– Один зі стандартних робочих днів 56-го окремого вертолітного загону став більш інтенсивним у плані кількості задіяної авіатехніки, що пов’язано із проведенням нових ротацій підрозділів Місій ООН у даній африканській державі, – розповів командир загону військовий льотчик 1 класу полковник Петро Пліс. – Періодичні дощі не дозволяють перевозити особовий склад та вантаж автомобілями.

Усього було здійснено 20 польотів, загальний наліт екіпажів склав близько 30 годин, перевезено понад 100 осіб та 770 кг вантажу.

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