Українські курсанти взяли участь у курсі підготовки молодших офіцерів ООН у Швеції

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До складу делегації, яку очолив начальник навчально-тренувального комплексу кафедри тактики факультету бойового застосування військ Академії старший лейтенант Вадим Беспека, увійшли курсанти різних факультетів військового вишу.

Окрім українських та шведських військовослужбовців у 10-деннному курсі взяли участь представники Швейцарії, Нідерландів, Норвегії, Грузії, Пакистану, а також країн Африки.

– Основною метою нашого перебування у Швеції була участь у практичних та теоретичних заняттях із дисциплін, які передбачені програмою курсу. Зокрема, ми прослухали курс лекцій із «Структури і завдань миротворчих операцій», «Відносин між військовослужбовцями та цивільним населенням», «Захисту цивільного населення», «Військові спостерігачі ООН», а також практично навчились патрулювати під час миротворчих операцій, нести службу на блок-посту та правилам конвоювання, – повідомив старший лейтенант Вадим Беспека.

За словами офіцера, під час фінальної частини курсу відбулися підсумкові практичні заняття, де слухачі різних країн у складі багатонаціональних миротворчих підрозділів застосовували набуті знання на практиці, з урахуванням процедур ООН. Сценарії при цьому були максимально наближені до бойових. Курсанти української Академії сухопутних військ також випробували себе на посадах командирів багатонаціональних відділень та взводів.

– Незважаючи на те, що ми вперше брали участь у такому заході, за відгуками керівництва курсів, курсанти українського військового вишу показали досить високий рівень підготовки, – зазначив Вадим Беспека. – Ці знання, безперечно, будуть систематизовані та використанні для підготовки майбутніх офіцерів у нашому навчальному закладі.

Делегація Академії також ознайомилася із системою підготовки фахівців для сухопутних військ у Коледжі сухопутних військ Королівства Швеція, отримала інформацію про навчально-матеріальну базу закладу, імітаційно-стрілецький комплекс, навчальні аудиторії та соціально-побутову інфраструктуру. Українські військовослужбовці взяли участь у виконанні вправ навчальних стрільб зі стрілецької зброї Збройних сил Королівства Швеція.

У часи дозвілля військовослужбовці оглянули історичні та архітектурні пам’ятки столиці Швеції – Стокгольма.