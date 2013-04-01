Першокурсники-артилеристи Академії сухопутних військ пройшли «бойове хрещення»

За бойовою стрільбою першокурсників на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки військового вишу спостерігали особисто командувач ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майор Андрій Коленніков, начальник Академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук, запрошені журналісти регіональних ЗМІ та представники Ради курсантських матерів.

Як зазначив начальник факультету ракетних військ і артилерії полковник Ярослав Весельський, перший постріл завжди здійснюється із віддаленого спуску, коли увесь розрахунок знаходиться в окопі. І лише потім, коли автоматика гармати перевірена стовідсотково, курсанти діють, як кажуть артилеристи, «з ручки».

За підсумками занять першокурсники виконали вправи успішно та були посвячені в артилеристи. Кращим з них генерал-лейтенант Павло Ткачук вручив грамоти та цінні подарунки.

– Сьогодні майже весь особовий склад Академії сухопутних військ перебуває на польовому виході. Але, незважаючи на погодні умови, курсанти задоволені практичною фазою занять. Наприклад, курсанти факультету ракетних військ і артилерії виконують вогневі завдання не лише із гармати, але й з міномету та системи залпового вогню, – зауважив начальник військового вишу.

У свою чергу, генерал-майор Андрій Коленніков зазначив:

– Саме перший постріл надає курсанту-артилеристу впевненість у подальших діях. Підготовка майбутніх офіцерів цього роду військ в Академії розпочалася сім років тому. І сьогодні хочу підкреслити, що з кожним роком навчально-матеріальна база військового вишу покращується, зростають показники підготовки майбутніх офіцерів-артилеристів і ракетників, що, безумовно, свідчить про якість навчально-виховного процесу в Академії сухопутних військ.

Варто зазначити, що під час спілкування із кращими на заняттях голова Ради курсантських матерів Валентина Султанбагомаєва, яку, до речі, також було посвячено в артилеристи, вручила першокурсникам солодкий подарунок і побажала їм подальших успіхів в опануванні благородної професії захисників Вітчизни.

У цей же день гості Академії, які перебували на полігоні, мали змогу спостерігати за виконанням курсантами-випускниками залпів із реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град».