Морський тральщик "Черкаси" візьме участь у черговій активації BLAСKSEAFOR

Під час активації екіпаж українського корабля під командуванням капітана 3 рангу Юрія Федаша спільно з колегами з флотів чорноморських країн проведе в морі і в пунктах базування низку навчань і тренувань у складі оперативного з’єднання кораблів відвідає порти Варна (Болгарія) та Констанца (Румунія).

З 19 до 23 квітня кораблі BLAСKSEAFOR перебуватимуть з візитом у порту Севастополя.

Сьогодні, 3 квітня, корабель вирушив із Севастополя до порту болгарського міста Варна, де й візьме старт квітнева активація. В тривалий похід “Черкаси” проводжав особовий склад Центру морських операцій на чолі з його начальником капітаном 1 рангу Андрієм Тарасовим.

– Перед нашим з’єднанням кораблів стоять амбітні плани щодо участі у заходах міжнародного характеру. Попереду – участь в антитерористичній операції у Середземному морі “Активні зусилля”, в операціях з протидії піратству в Аденській затоці “Океанський щит” і “Аталанта”. Участю в активації BLAСKSEAFOR ви першими у поточному році робите крок на шляху виконання відповідних міжнародних зобов’язань, – звернувся до екіпажу капітан 1 рангу Андрій Тарасов.

Начальник Центру морських операцій висловив сподівання, що екіпаж морського тральщика “Черкаси” не тільки на відмінно виконає поставлені завдання, а й повернеться в базу згуртованим, змужнілим, збагаченим досвідом плавання.

У попередні роки морський тральщик “Черкаси” вже 6 разів брав участь в активаціях Чорноморської групи військово-морського співробітництва BLAСKSEAFOR.

Довідка. Відповідно до укладеної 2 квітня 2001 року у м. Стамбул (Туреччина) Угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва, основними завданнями BLAСKSEAFOR є проведення операцій з пошуку та рятування, а також гуманітарних, протимінних операцій та операцій щодо захисту навколишнього середовища.