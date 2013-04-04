Військові почали реставрацію Меморіального комплексу оборони Одеси “411-а берегова батарея”

З проханням про надання допомоги у відновленні комплексу до військових звернулось керівництво міста-героя та області. Згідно з розпорядженням начальника Одеського гарнізону – командувача Південного оперативного командування генерал-майора Анатолія Сиротенка у військових частинах та установах гарнізону були сформовані робочі команди, а на території Меморіалу визначено обсяг та види необхідних робіт.

Як розповів заступник начальника гарнізону з виховної роботи полковник Сергій Масленко, реставрація експозицій 411-ї берегової батареї проводиться у рамках підготовки до відзначення чергової річниці визволення міста-героя Одеси від німецько-фашистських загарбників 10 квітня.

Протягом тижня військовослужбовці очистять та пофарбують зразки бойової техніки та озброєння, виставлені на Меморіальному комплексі, приберуть та впорядкують оглядові майданчики і частину паркової зони.

Разом із військовими гарнізону над прибиранням території працюють активісти з числа студентської та учнівської молоді Одеси.

Полковник Сергій Масленко повідомив, що до Дня Перемоги за участі військовослужбовців гарнізону буде впорядковано та реставровано пам’ятники, кладовища, братські могили, меморіальні комплекси та інші об’єкти, пов’язані з подвигом радянських воїнів у роки Великої Вітчизняної війни.