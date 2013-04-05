Міноборони України виділено 18,4 млн гривень на встановлення приладів обліку

На цьому 4 квітня наголосив заступник Міністра оборони України Артуро Бабенко під час спілкування з учасниками наради щодо впровадження заходів відповідно до програми енергозбереження у Збройних Силах України.

– З метою виконання рішень Уряду щодо скорочення бюджетних витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у Міністерстві оборони України приділяється постійна увага впровадженню заходів, спрямованих на скорочення споживання енергоносіїв та води, – зазначив заступник Міністра оборони України.

За його словами, одним із найбільш ефективних та швидкоокупних напрямків забезпечення економічного використання енергоносіїв у бюджетних установах, який керівництво Міноборони визначило як пріоритетний, є встановлення у бідівлях та спорудах військових містечок лічильників тепла, газу, води та електоренергії. Окрім цього на часі – впровадження енергозберігаючих освітлювальних систем, зокрема світлодіодних ламп.

– На об’єктах, де відсутні або потребують заміни прилади обліку, постачальні організації здійснюють нарахування за нормативною потужністю встановленого у військових містечках обладнання або за діаметром трубопроводів. Встановлення приладів обліку дасть змогу скоротити витрати бюджетних коштів до 10-15 відсотків, – підкреслив Артуро Бабенко.

Як зазначив заступник глави оборонного відомства, на встановлення приладів обліку цього року виділено 18,4 мільйони гривень. Сьогодні першочерговою є потреба у заміні ламп розжарювання, які до цього часу використовуються у Міністерстві оборони України, на енергозберігаючі освітлювальні прилади.