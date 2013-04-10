Представники ЗС Білорусі проводять інспекцію районів Чернігівщини

Як повідомили УНІАН в Міноборони, сьогодні, 10 квітня, представники верифікаційної групи Збройних сил Республіки Білорусь, які проводять інспекцію зазначеного району на Чернігівщині, розпочали свою роботу з відвідування штабу Територіального управління «Північ» Сухопутних військ ЗС України.

У Чернігові білоруські інспектори, групу яких очолює полковник Віктор Пятковський, зустрілися із тимчасово виконуючим обов’язки начальника штабу Територіального управління «Північ» Сухопутних військ ЗС України полковником Валерієм Мошурою. Офіцер ознайомив членів іноземної делегації з історією та традиціями Територіального управління «Північ», яке є правонаступником Північного оперативного командування, його призначенням, організаційно-штатною структурою, основними напрямками діяльності та перспективами подальшого розвитку. Також полковник Валерій Мошура відповів на запитання, які цікавили білоруських військових.

У подальшому представники Збройних сил Республіки Білорусь відвідають окрему танкову бригаду 8-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України, де гостям будуть продемонстровані основні зразки озброєння та військової техніки.

Довідка. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про додаткові заходи довіри і безпеки (далі — Угода) розроблена відповідно до положень розділу X «Регіональні заходи» «Віденського документу 1999 року переговорів про заходи зміцнення довіри та безпеки».

Угода підписана 16 жовтня 2001 року у м. Київ і затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.02 № 323 і набула чинності з 26.04.2002.

Дія Угоди поширюється на прикордонний район вздовж державного кордону України та Республіки Білорусь між 52°10′ і 51°14′ північної широти, 23°35′ і 31°20′ східної довготи.

На виконання Угоди кожна Сторона зобов’язується приймати одну додаткову інспекцію і одне додаткове відвідування іншої Сторони військових формувань і частин, розміщених у зазначеному районі.