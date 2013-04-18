Курсанти ВДВ виконали штурмове десантування з вертольотів

Особливістю цьогорічних польових занять для майбутніх офіцерів стало засвоєння новітніх засобів безпарашутного десантування за допомогою зйомного бортового обладнання «Адаптер М – 1». Забезпечували дії десантників і розвідників досвідчені пілоти 11-ї окремої бригади армійської авіації 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України.

Десантування курсантів штурмовим способом з висоти двадцяти метрів передбачало прохід вертольотів вздовж майданчика й висадку десанту із зависанням. Основним завданням зазначеного заходу стало удосконалення і закріплення навичок штурмового десантування на обмежені й непідготовлені майданчики.

Перед початком і під час виконання цієї бойової задачі особовий склад десантних і розвідувальних підрозділів отримав інструкторську допомогу від представників Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України (м. Феодосія). На даний час зйомне бортове обладнання «Адаптер М – 1» пройшло практичне випробування у військах й в подальшому буде застосоване для десантування особового складу штурмовим способом.

За словами начальника факультету Високомобільних десантних військ та розвідки Військової академії м. Одеса полковника Станіслава Чумака, в ході польових зборів курсанти вперше випробували нові форми і способи застосування повітряно-десантних підрозділів, які можна використовувати в будь-який час року, і на будь-якій місцевості.

– Все це обов’язково стане у нагоді для майбутніх командирів бойових підрозділів, адже незабаром усім їм доведеться вже самим керувати військовими колективами, – підкреслив офіцер.