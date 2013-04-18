Курсанти ВДВ виконали штурмове десантування з вертольотів
На Широколанівському загальновійськовому полігоні, що на Миколаївщині, тривають збори курсантів факультету Високомобільних десантних військ та розвідки Військової академії (м. Одеса).
Особливістю цьогорічних польових занять для майбутніх офіцерів стало засвоєння новітніх засобів безпарашутного десантування за допомогою зйомного бортового обладнання «Адаптер М – 1». Забезпечували дії десантників і розвідників досвідчені пілоти 11-ї окремої бригади армійської авіації 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України.
Десантування курсантів штурмовим способом з висоти двадцяти метрів передбачало прохід вертольотів вздовж майданчика й висадку десанту із зависанням. Основним завданням зазначеного заходу стало удосконалення і закріплення навичок штурмового десантування на обмежені й непідготовлені майданчики.
Перед початком і під час виконання цієї бойової задачі особовий склад десантних і розвідувальних підрозділів отримав інструкторську допомогу від представників Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України (м. Феодосія). На даний час зйомне бортове обладнання «Адаптер М – 1» пройшло практичне випробування у військах й в подальшому буде застосоване для десантування особового складу штурмовим способом.
За словами начальника факультету Високомобільних десантних військ та розвідки Військової академії м. Одеса полковника Станіслава Чумака, в ході польових зборів курсанти вперше випробували нові форми і способи застосування повітряно-десантних підрозділів, які можна використовувати в будь-який час року, і на будь-якій місцевості.
– Все це обов’язково стане у нагоді для майбутніх командирів бойових підрозділів, адже незабаром усім їм доведеться вже самим керувати військовими колективами, – підкреслив офіцер.