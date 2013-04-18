Інформація про існування в Міноборони “інтернет-коментаторів” не відповідає дійсності

Департамент преси та інформації Міністерства оборони України повідомляє, що ця інформація не відповідає дійсності.



Жодних вказівок щодо підготовки та розсилки подібних “інструкцій” керівництво Міністерства оборони України та Департаменту преси та інформації МО України не давало, усні переговори з даного питання не велися.

Слід зазначити, що це не перша спроба вилити бруд на Українську армію, представити суспільству діяльність Міноборони та його керівництва у негативному світлі.

Так, 11 березня 2013 року у подібний спосіб (через розміщення в інтернет-просторі “сенсаційних документів”) було поширено інформацію про те, що 24 лютого 2013 року акваторію Науково-дослідного центру Збройних Сил України “Державний океанаріум” під час проведення навчань залишили три дельфіни. Зазначена інформація, “підхоплена” деякими вітчизняними та зарубіжними ЗМІ, виявилася неправдивою.

Керівництво оборонного відомства звертається до журналістів з проханням бути об’єктивними, публікувати у своїх виданнях виключно підтверджену інформацію та не звертати увагу на подібного роду сумнівні листи та матеріали, що з’являються в інформаційному просторі та стосуються діяльності Міністерства оборони та Збройних Сил України.