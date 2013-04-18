Делегація Повітряних Сил взяла участь у засіданні комітету з питань ППО у Бресті

Українські авіатори на чолі з начальником штабу – першим заступником командувача Повітряних Сил ЗС України генерал-майором Артуром Артеменком взяли участь у засіданні Координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони держав-учасниць СНД, яке проходило в м. Брест.

Метою заходу був обмін досвідом щодо організації взаємодії та обміну інформацією про повітряну обстановку, системи управління, під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, обговорення та інших можливих напрямів військового співробітництва на наступні роки.

У ході візиту українські військові обговорили з керівним складом військ повітряно-космічної оборони Збройних сил Російської Федерації і Військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони Збройних сил Республіки Білорусь ряд організаційних питань, пов’язаних із проведенням у 2013 році щорічних міжнародних українсько-російських та українсько-білоруських двосторонніх командно-штабних навчань з органами управління та черговими силами з протиповітряної оборони, з можливою посадкою авіаційної техніки на аеродромах країн-учасниць.

Під час робочих зустрічей українська делегація ознайомилася з позитивним досвідом щодо організації об’єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць СНД, отримала матеріали про сучасний розвиток сил і засобів протиповітряної оборони держав-учасниць СНД для використання у процесі розвитку Повітряних Сил Збройних Сил України.

Окрім того, сторони розглянули можливості залучення представників Повітряних Сил Збройних Сил України як спостерігачів, під час проведення заходів з питань організації взаємодії та обміну інформацією про повітряну обстановку в період проведення Олімпійських ігор 2014 року в м. Сочі (Російська Федерація), та чемпіонату Європи 2014 року з хокею в Республіці Білорусь, а також обговорили питання щодо формату залучення підрозділів Повітряних Сил Збройних Сил України до проведення спільного навчання з бойовою стрільбою цих видів та родів військ збройних сил держав-учасниць СНД «Бойова співдружність-2013».