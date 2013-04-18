Запорізький завод «МіГремонт» відремонтував у 2012 році 11 бойових літаків

Як розповів директор ДП «МіГремонт» Сергій Фурдило, протягом 2012 року друге життя після ремонту на запорізькому заводі отримали 11 літаків: шість СУ-27 та п’ять СУ-25.

Варто додати, що на станції льотних випробувань був присутній Голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Пеклушенко. Він поспілкувався з колективом підприємства та висловив подяку за героїчний труд льотчикам-випробувачам, які підіймають у небо бойові машини після ремонту та модернізації.