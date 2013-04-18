Запорізький завод «МіГремонт» відремонтував у 2012 році 11 бойових літаків
17:00, 18 квітня 2013Військо
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17 квітня у Запоріжжі, на аеродромі Державного підприємства «Запорізький державний авіаремонтний завод «МіГремонт», відбулися контрольні польоти чергової партії модернізованих літаків СУ-27, які були відремонтовані та модернізовані на заводі, та підготовлені для передачі до одного з авіаційних з’єднань Повітряних Сил Збройних Сил України.
Як розповів директор ДП «МіГремонт» Сергій Фурдило, протягом 2012 року друге життя після ремонту на запорізькому заводі отримали 11 літаків: шість СУ-27 та п’ять СУ-25.
Варто додати, що на станції льотних випробувань був присутній Голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Пеклушенко. Він поспілкувався з колективом підприємства та висловив подяку за героїчний труд льотчикам-випробувачам, які підіймають у небо бойові машини після ремонту та модернізації.
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