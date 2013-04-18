Військові частини Збройних Сил поповнюють кращі призовники

– У квітні-травні ми направимо для проходження служби 535 хлопців, – зазначив військовий комісар Харківського обласного військкомату полковник Олексій Середа.

У рамках призовної кампанії «Весна-2013» для проходження строкової військової служби у окремому полку Президента України військкоматами Харківщини відібрано 17 призовників.

До особливостей цьогорічного весняного призову можна віднести й перерву в роботі військкоматів через травневі свята. Зокрема, на Великодні й травневі свята Міноборони не буде викликати призовників до обласного збірного пункту, аби вони змогли відзначити Великдень та День Перемоги.

Цієї весни до лав Збройних Сил України, внутрішніх військ МВС України та Державної спеціальної служби транспорту Вінниччина направить 450 юнаків. Призов до війська відбуватиметься за змішаним принципом. За словами Вінницького обласного військового комісара полковника Геннадія Долгашова, проблем з виконанням плану призову бути не повинно, оскільки до районних та міських призовних комісій загалом буде викликано більше 18000 юнаків.

– План призову вже виконано на 50 відсотків. З Вінниччини до майбутніх місць служби вже відбули 15 команд призовників. Перші новобранці вже знайомляться з армійським побутом у частинах Повітряних Сил ЗС України, – зауважив полковник Геннадій Долгашов. – А десять кращих представників області проходитимуть службу в окремому полку Президента України.

У Чернігові теж відбулася урочиста відправка 30 призовників з області до військових частин Збройних Сил України. З цієї кількості 15 юнаків служитимуть в окремому полку Президента України. Всього на строкову військову службу з Чернігівської області буде призвано 490 юнаків. Зокрема, до лав Збройних Сил України – 300 чоловік.

Урочиста відправка 75 юнаків до лав Збройних Сил України відбулася і на базі Черкаського обласного військового комісаріату. Юнаки цього регіону служитимуть у військових частинах Збройних Сил у Києві та підрозділах внутрішніх військ у Сімферополі.

98 прикарпатців теж поповнили ряди захисників Батьківщини. Зокрема, 15 новобранців проходитимуть службу в окремому полку Президента України.

До військових частин 8-го армійського корпусу вже прибувають призовники. Так, перші команди призовників прибули до 72-ої окремої механізованої бригади 8-го армійського корпусу, що дислокується у м. Біла Церква з Київського та Черкаського комісаріатів.

На сьогоднішній день вже 94 призовники опановують ази військової служби, а загалом цієї весни до військових частин корпусу будуть направлені майже 600 чоловік призову «Весна – 2013».