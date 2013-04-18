Рада ухвалила закон про допуск в Україну іноземних військових для проходження навчань
Сьогодні, 18 квітня, 342 голосами народних депутатів України Верховна Рада України ухвалила Закон «Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2013 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях».
Законодавчим актом схвалено рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2013 році для участі в українсько-білоруському навчанні із залученням чергових сил з протиповітряної оборони, українсько-російському навчанні із залученням чергових сил з протиповітряної оборони, українсько-російському навчанні «Фарватер миру – 2013», українсько-американському навчанні «Сі Бриз – 2013», українсько-американському навчанні «Репід Трайдент – 2013», багатонаціональному навчанні «Кленова Арка – 2013».
Багатонаціональні військові навчання на території України слугують комплексними заходами міжнародного військового співробітництва, які сприяють зміцненню міжнародного клімату навколо України, є формою участі України щодо підтримання стабільності на Європейському континенті, яка є проявом державної політики у сфері підтримання міжнародного миру та безпеки.
Головна мета проведення багатонаціональних навчань на території України полягає у вдосконаленні польової навченості та злагодженості особового складу штабів і підрозділів Збройних Сил України, підвищенні рівня їх взаємосумісності під час проведення спільних дій у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, пошуково-рятувальних та гуманітарних операціях.
Участь у таких формах міжнародного військового співробітництва дозволяє на практиці перевірити ефективність реалізації заходів з реформування та розвитку Збройних Сил України.