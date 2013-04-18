Рада ухвалила закон про допуск в Україну іноземних військових для проходження навчань

Законодавчим актом схвалено рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2013 році для участі в українсько-білоруському навчанні із залученням чергових сил з протиповітряної оборони, українсько-російському навчанні із залученням чергових сил з протиповітряної оборони, українсько-російському навчанні «Фарватер миру – 2013», українсько-американському навчанні «Сі Бриз – 2013», українсько-американському навчанні «Репід Трайдент – 2013», багатонаціональному навчанні «Кленова Арка – 2013».

Багатонаціональні військові навчання на території України слугують комплексними заходами міжнародного військового співробітництва, які сприяють зміцненню міжнародного клімату навколо України, є формою участі України щодо підтримання стабільності на Європейському континенті, яка є проявом державної політики у сфері підтримання міжнародного миру та безпеки.

Головна мета проведення багатонаціональних навчань на території України полягає у вдосконаленні польової навченості та злагодженості особового складу штабів і підрозділів Збройних Сил України, підвищенні рівня їх взаємосумісності під час проведення спільних дій у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, пошуково-рятувальних та гуманітарних операціях.

Участь у таких формах міжнародного військового співробітництва дозволяє на практиці перевірити ефективність реалізації заходів з реформування та розвитку Збройних Сил України.