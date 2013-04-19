Під Новобогданівкою знешкоджено близько 17 тисяч вибухонебезпечних предметів
15:33, 19 квітня 2013Військо
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На території колишньої артилерійської бази поблизу села Новобогданівка Запорізької області тривають роботи з очищення території від вибухонебезпечних предметів.
Як зазначив командир зведеного загону підполковник Іван Тіщенко, на даний час небезпечними залишаються близько 7 гектарів території. Складність проведення робіт на даній ділянці полягає у тому, що вона захаращена залишками металево-бетонних конструкцій, які доводиться перекладати на вже перевірені ділянки.
За минулий тиждень особовий склад зведеного загону виявив та знешкодив 2471 вибухонебезпечний предмет. Для більш якісного проведення робіт з очищення території колишньої артилерійської бази згідно з рішенням вищого командування дані роботи продовжені ще на місяць.
Загалом за час роботи зведеного загону виявлено та знешкоджено 16965 вибухонебезпечних предметів.
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