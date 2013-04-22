Військові понтонери зі Сумщини займаються за новою системою бойової підготовки

Як повідомив командир полку полковник Олександр Яковець, військовослужбовці цієї військової частини, яка повністю укомплектована військовослужбовцями військової служби за контрактом, з початку навчального року займаються за новою системою бойової підготовки. У найкоротший термін особовий склад полку перейшов від індивідуальної підготовки до практичних занять у складі підрозділів.

Зокрема, у складі відділень понтонери вдосконалюють практичні дії щодо ведення інженерної розвідки, маскування техніки, фортифікаційного обладнання району переправи, обладнання та утримання різних видів переправ, надання першої медичної допомоги тощо.