Військові понтонери зі Сумщини займаються за новою системою бойової підготовки
16:33, 22 квітня 2013Військо
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На Сумщині понтонери 91-го інженерного полку 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України відпрацьовують стандарти зі спеціальної підготовки.
Як повідомив командир полку полковник Олександр Яковець, військовослужбовці цієї військової частини, яка повністю укомплектована військовослужбовцями військової служби за контрактом, з початку навчального року займаються за новою системою бойової підготовки. У найкоротший термін особовий склад полку перейшов від індивідуальної підготовки до практичних занять у складі підрозділів.
Зокрема, у складі відділень понтонери вдосконалюють практичні дії щодо ведення інженерної розвідки, маскування техніки, фортифікаційного обладнання району переправи, обладнання та утримання різних видів переправ, надання першої медичної допомоги тощо.
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