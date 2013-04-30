У Головному військовому клінічному госпіталі обрали кращу медсестру

До фінальної частини конкурсу вийшли 8 медичних сестер, які стали переможницями початкового етапу конкурсу у своїх клініках і відділеннях хірургічного та терапевтичного профілю. Це – медичні сестри з відділення абдомінальної хірургії Яна Боярчук, клініки амбулаторної допомоги Марина Бут, відділення кишкової інфекції Катерина Галинська, клініки нефрології Анна Манько, відділення повітряно-капілярної інфекції Лілія Лемешик, відділення неврології Оксана Федунець, клініки урології Марія Шило, відділення торакальної хірургії Марія Шурунга.

У фіналі змагань конкурсантки презентували свої лікувальні підрозділи та особисту участь у їх роботі, відповіли на медичні тести та показали свої творчі здобутки.

У підсумку нагороди за перемоги у різних номінаціях отримали всі учасниці конкурсу, а головні призові місця вибороли Марина Бут, Катерина Галинська та Яна Боярчук.

Довідка. Міжнародний день медичної сестри відзначають щороку 12 травня, в день народження Флоренс Найтінгейл – англійської медсестри, організаторки і керівника загону санітарок під час Кримської війни 1853-56 років. У ті роки вона однією з перших послідовно впроваджувала в життя принципи милосердя, санітарії і догляду за пораненими. В результаті її нововведень менш ніж за 6 місяців смертність у лазаретах знизилася з 42 до 2,2%. Кримська війна зробила Флоренс героїнею. Солдати, які повернулися з фронту, розповідали про неї легенди, називаючи її «леді зі світильником», тому що ночами, з лампою в руках, вона завжди обходила палати з хворими.

Українські військової медсестри гідно продовжують справу своєї легендарної попередниці.

У державних медичних закладах на теренах СНД вперше сестри милосердя були введені до штату у 1861 році у Київському військовому госпіталі, нині – Головному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь».

Конкурс на кращу медичну сестру госпіталю проводиться щорічно у Головному військовому клінічному госпіталі з початку 1970-х років.