Охтирські понтонери розпочали сезон навчань

Так оцінив дії своїх підлеглих командир полку полковник Олександр Яковець.

За словами командира понтонно-мостового батальйону підполковника Анатолія Гудзя, під час дводенних навчань військові інженери відпрацювали повний цикл дій: від приведення підрозділу в бойову готовність і виконання завдань за призначенням, до згортання переправ та здійснення маршу в пункт постійної дислокації.

– Особовий склад здійснив марш до місця призначення зі своєю штатною технікою, зброєю та засобами захисту. На місцевості облаштували тимчасовий польовий табір, провели розвідку водної перешкоди, позначивши створи її подолання. Влаштувавши десантні та паромні переправи, провели завантаження і переправу військ та техніки на протилежний берег, – розповів командир понтонно-мостового батальйону підполковник Анатолій Гудзь. – Крім цього військовослужбовці батальйону відпрацювали маскування переправ, техніки та управління підрозділами під час виконання завдань, тобто діяли наближено до бойових умов.

За діями військових інженерів спостерігали міський голова м. Охтирка Олександр Цілуйко та представники ветеранських організацій міста. Вони відзначили високий рівень польової виучки, злагодженості, фізичної витривалості і психологічної стійкості понтонерів, та після завершення нагородили кращих учасників навчань цінними подарунками.