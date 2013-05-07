На Харківщині у військовій частині відкрили каплицю Святого Георгія Побідоносця

– На будівництво цього важливого об’єкта пішло понад два роки. Зі зведенням нової споруди нам дуже допомогли шевські організації та духовні особи Малинівського Православного Храму Архістратига Михаїла. За домовленістю із божими людьми, на кожне релігійне свято чи у вихідні дні у каплиці проводитимуться богослужіння. Вважаю, що ця подія є вкрай необхідною у плані соціальної турботи про захисників Вітчизни, – зазначив командир військової частини полковник Олег Резуненко.

Після відкриття каплиці Святого Георгія Побідоносця настоятель Малинівського Православного Храму Архістратига Михаїла отець Олег провів її освячення та звернувся до військовослужбовців та їхніх рідних.

– Відтепер покровитель людей ратної справи – Святий Георгій стане ближче до усіх нас. Адже, як говорять вічні писання, головне – жити по совісті та із вірою у Бога і себе. Тільки добрими справами можна збагатити наш складний світ і запобігти бойовим діям. Дуже добре, що командування військової частини, де зберігаються такі небезпечні речі, розуміє ці головні істини життя, – розповів представник православного духовенства.

За словами командування 3046-ї Центральної бази інженерних боєприпасів, окрім сімей військовослужбовців Чугуївського гарнізону, каплицю зможуть відвідувати й мешканці навколишніх населених пунктів.