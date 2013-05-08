У Дніпропетровську відкрили пам’ятний знак генерал-лейтенанту Петру Шкідченку

В управлінні 6-го гвардійського армійського ордена Червоного Прапору Дніпропетровського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України, на Алеї Слави, відбулося урочисте відкриття пам’ятного знаку учаснику Великої Вітчизняної війни, видатному воєначальнику, колишньому командувачу 6-ї танкової армії генерал-лейтенанту Петру Івановичу Шкідченку. В урочистостях взяли участь керівники області та міста, ветерани Великої Вітчизняної війни, 6-ї гвардійської танкової армії та Збройних Сил, військовослужбовці армійського корпусу та місцевого гарнізону, вчителі та учні середньої загальноосвітньої школи № 97, яка носить ім’я генерал-лейтенанта Петра Шкідченка.

– Особовий склад армійського корпусу пишається тим, що є правонаступником 6 –ї гвардійської танкової армії, а її бойові традиції – живуть у кожному із нас. Віддаючи данину пам’яті мужності і героїзму воїнів-танкістів, напередодні свята Великої Перемоги, ми відкриваємо на Алеї Слави пам’ятний знак одному із самих талановитих командармів 6-ї Гвардійської танкової армії післявоєнного часу генерал-лейтенанту Шкідченку Петру Івановичу. Його талант полководця отримав визнання не тільки в Україні, а і далеко за її межами.

Про мужність та героїзм бойового офіцера, а згодом і генерала, свідчать його сім орденів, у тому числі два ордени Леніна, ордени Червоного Прапора, Червоної Зірки, “За службу Вітчизні у Збройних Силах СРСР” 3-го ступеня та багато різних медалей.

– За мужність і героїзм, проявлені під час виконання завдань у Демократичній республіці Афганістан, йому посмертно присвоєно звання Героя Росії, ­– зазначив у своєму виступі командир 6-го армійського корпусу генерал-майор Руслан Хомчак.

Як зазначив генерал-майор Руслан Хомчак, у подальшому планується увіковічити пам’ять усіх героїв та воєначальників, які у різні часи прославили армійський корпус та внесли вагомий внесок у розбудову Збройних Сил нашої держави.

На завершення заходу його учасники вшанували пам’ять бойового генерала хвилиною мовчання та поклали гірлянди та квіти до пам’ятного знаку.

Довідка. Петро Іванович Шкідченко народився 7 листопада 1922 року в місті Радомишль Житомирської області в багатодітній родині.

У 1939 році був призваний в ряди Червоної Армії. 1941 року закінчив Житомирське піхотне училище. З червня 1941 року брав участь в боях на фронтах Великої Вітчизняної війни, де обіймав посаду помічника по розвідці начальника штабу 492-го стрілецького полку (199-я стрілецька дивізія, 26-я армія). Протягом 1941 року був чотири рази поранений. Згодом командував стрілецькими взводом, ротою і батальйоном. Брав участь в радянсько-японській війні.

У 1960 році Петро Іванович закінчив Військову академію імені М.В Фрунзе, а в 1970 році — Військову академію Генерального штабу Збройних Сил СРСР.

У 1971 році Петру Івановичеві Шкідченко було присвоєно звання генерал-лейтенанта.

У червні 1980 року генерал Шкідченко очолив групу управління бойовими діями при Міністерстві оборони Демократичної Республіки Афганістан, створену за наказом міністра оборони СРСР. За півтора роки перебування Петро Шкідченко взяв участь в проведенні 25 крупних бойових операцій проти афганських моджахедів.

19 січня 1982 року в 16 кілометрах від міста Хост (провінція Пактія, Афганістан), при виконанні бойового завдання, генерал-лейтенант П. І. Шкідченко загинув. Похований генерал-лейтенант Петро Шкідченко на Алеї Героїв Запорізького кладовища в Дніпропетровську.

Указом Президента Російської Федерації від 4 липня 2000 року за мужність і героїзм, проявлені при виконання службового обов’язку, Петру Івановичу Шкідченко присвоєно звання Героя Російської Федерації (посмертно).