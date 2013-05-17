На Львівщині у липні відбудуться військові навчання «Репід Трайдент-2013»

З 8 по 19 липня на найбільшому військовому полігоні України відбудуться масштабні багатонаціональні військові навчання серії «Репід Трайдент».

Про це під час фінального брифінгу завершальної плануючої конференції повідомив співкерівник навчань з української сторони, перший заступник командира 8-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України генерал-майор В’ячеслав Назаркін.

Під час заключної конференції учасники остаточно визначились з усіма робочими питаннями, а також затвердили Технічну угоду – документ, який регламентує обов’язки та відповідальність сторін. Найбільше роботи було, звичайно, у фахівців із військового логістичного забезпечення.

Зі слів представника логістичного відділу командування ЗС США в Європі Рея Монтанеза, бюджет цьогорічних навчань менший, ніж у попередні роки. Нагадаємо, що основні витрати на проведення навчань здійснює американська сторона. Збройні Сили України забезпечують контингенти країн-учасниць озброєнням, військовою технікою та, що головне, надають можливість тренуватися на найбільшому сертифікованому військовому полігоні на території Європи – Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, що у Яворівському районі Львівщини. Можливості цього польового навчального центру дозволяють проводити всебічну підготовку не лише невеликих підрозділів Сухопутних військ рівня взвод-рота-батальйон, але й проводити повноцінні навчання великих з’єднань бригадного рівня і вище. До того ж, територія та сучасна інфраструктура і обладнання МЦМБ дозволяє залучати до військових навчань підрозділи артилерії та армійської авіації.

Навчання «Репід Трайдент» відбуваються у рамках програми міжнародного військового співробітництва «Партнерство заради миру». Більшість навчань цієї серії, які початково мали назву «Щит миру», починаючи із 1994 року проходила на території Яворівського району Львівщини – у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки.

Слід відзначити, що цього року перелік країн-учасниць навчань збільшиться. Загалом у маневрах братимуть участь 19 країн. Це найбільша за останні роки кількість країн-учасниць. Будуть і абсолютно нові дійові особи. Погодження на участь у «Репід Трайдент-2013» надіслали оборонні відомства Туреччини, Естонії, Казахстану та Вірменії. Оборонні відомства Туреччини та Естонії надішлють офіцерів для роботи в об’єднаних штабах, які створюються відповідно до сценарію навчань.

Нагадаємо, що цього року акцент практичних тренувань у ході навчань робитиметься на використання аеромобільних підрозділів та багатоцільових вертольотів Мі-8. Передбачено, що багатонаціональні підрозділи, до яких увійдуть представники ЗС України, США, Молдови, Румунії, Сербії, Польщі, Великобританії, Грузії та Вірменії, реагуватимуть на цілу низку кризових ситуацій. Під час проведення польової фази військовослужбовці на практиці відпрацьовуватимуть низку тактичних завдань. Це, зокрема, здійснення пошуку та знешкодження незаконних озброєних формувань та їхніх прихованих об’єктів, забезпечення безпеки миротворчого персоналу та місцевого населення, проведення конвоїв, організація несення служби на стаціонарних та мобільних контрольно-перепускних пунктах, здійснення патрулювання місцевості тощо.

Легендою українсько-американських військових навчань «Репід Трайдент-2013» стане територіальний конфлікт між двома уявними країнами. Відповідно до задуму, «яблуком розбрату» між двома країнами, що мають назву Фогленд та Вазірленд, стане територія спірної провінції, яку одна зі сторін силою відібрала в іншої. Врегулювати цей збройний конфлікт та розмежувати воюючі сторони мають військовослужбовці багатонаціонального контингенту методом проведення блискавичної аеромобільної операції з використанням багатоцільових вертольотів та літаків транспортної авіації.