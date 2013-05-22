Командувач Повітряних Сил ЗСУ зустрівся з російським аташе

Українську військову делегацію очолював командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Юрій Байдак.

У ході візиту до Вінниці аташе з питань оборони при Посольстві Російської Федерації в Україні ознайомився із структурою, завданнями командування Повітряних Сил Збройних Сил України, відвідав одну із військових частини військово-транспортної авіації.

Під час робочих переговорів українською стороною було проведено брифінг-презентацію на тему «Сучасний стан та перспективи реформування Повітряних Сил ЗС України», а також обговорено питання, що потребують узгодження та опрацювання між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Російської Федерації щодо надання Російською Федерацією підтримки визначеним силам та засобам Повітряних Сил ЗС України в ході навчання «Бойова співдружність – 2013», проведення яких сплановано на липень поточного року.

Перебування аташе з питань оборони при Посольстві Російської Федерації в Україні у Вінниці триватиме до 24 травня.