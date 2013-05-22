До Криму прибула військова делегація з Китаю

Сьогодні, 22 травня, військова делегація Міністерства оборони Китайської Народної Республіки на чолі із заступником Голови Центральної військової ради Китайської Народної Республіки генерал-полковником Сюй Ціляном у рамках офіційного візиту в Україну перебуває в АР Крим.

У першій половині дня військово-транспортний літак Ан-26 Повітряних Сил Збройних Сил України з китайською делегацією на борту приземлився на військовому аеродромі “Бельбек” під Севастополем.

За участю роти Почесної варти та військового оркестру ВМС ЗС України відбулася зустріч командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірала Юрія Іл’їна з главою делегації – заступником Голови Центральної військової ради КНР генерал-полковником Сюй Ціляном. У супроводі віце-адмірала Юрія Іл’їна китайська військова делегація на катері оглянула Севастопольську бухту, де стоять кораблі Військово-Морських Сил ЗС України, також для іноземних гостей було організовано низку екскурсій історичними місцями Криму.

За словами віце-адмірала Юрія Іл’їна, під час зустрічі з заступником Голови Центральної військової ради КНР генерал-полковником Сюй Ціляном, було обговорено питання поглиблення співробітництва між ВМС ЗС України та Народно-визвольною армією Китаю.

– Ми маємо давні плідні стосунки у різних сферах з нашими китайськими колегами, – наголосив командувач українського військового флоту. – Як учора сказав Міністр оборони України Павло Лебедєв, пріоритетними напрямами нашого співробітництва є співпраця у галузі військової освіти та у військово-технічній сфері, а також спільна участь підрозділів наших країн в операціях з підтримки миру та безпеки. В Академії ВМС ім. П.С. Нахімова наразі проходять навчання чотири курсанти з Китайської Народної Республіки, влітку минулого року до Севастополя з дружнім візитом заходив есмінець ВМФ Народно-визвольної армії Китаю “Циндао”. Крім того, феодосійський суднобудівний завод “Море” для китайського флоту виконує замовлення на будівництво десантних кораблів на повітряній подушці типу “Зубр”.

Торкнувшись проблеми сучасних викликів у міжнародній спільноті, командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Юрій Іл’їн зазначив, що із заступником Голови Центральної військової ради КНР генерал-полковником Сюй Ціляном вони також обговорювали питання протидії морському піратству.

– ВМФ Народно-визвольної армії Китаю має великий досвід у цій сфері, тому що його кораблі несуть бойове чергування у районі Африканського Рогу та в Індійському океані, – сказав віце-адмірал Юрій Іл’їн. – У свою чергу ми розповіли про створення та початок роботи Навчально-тренувального центру морських операцій ВМС, який готує українських моряків для участі в операціях багатонаціональних сил з безпеки на морі, поділилися досвідом участі наших кораблів та підрозділів спецпризначення в антитерористичній операції НАТО “Активні зусилля”. Ми також поділилися досвідом надання допомоги населенню у випадку надзвичайних ситуацій спільно з підрозділами Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій, яка підпорядкована Міністерству оборони України.

Сьогодні ввечері військова делегація Міністерства оборони КНР повертається з Криму до Києва. Офіційний візит в Україну завершиться 24 травня.