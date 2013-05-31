Українських миротворців у Конго відвідали заступники командувача Місії ООН

До місця призначення делегація вищого штабу прибула у супроводі заступника командира бригади Північне Ківу полковника Раджеша Шарми, де ознайомилася з життєдіяльністю українського вертолітного загону.

У рамках візиту у місті Гома відбувся брифінг. Командир військового миротворчого підрозділу полковник Володимир Пастухов доповів про завдання, які покладені на український вертолітний загін, та особливості їх виконання на сході країни.

– Станом на сьогодні українські вертолітники готові виконати будь-які завдання вищого керівництва, адже серед льотного складу є пілоти, які мають миротворчий досвід у багатьох країнах Африки, – зазначив Володимир Михайлович.

У відповідь на сказане бригадний генерал Жан Байо зауважив, що він не перший рік виконує миротворчі завдання пліч-о-пліч з українцями. І за цей час вони довели, що є фахівцями військової справи, на яких завжди можна покластися. Також він навів приклад рішучих дій вертолітного загону у листопаді минулого року під час загострення ситуації в місті Гома.

За підсумком візиту генерал-майор зауважив, що українські вертолітники є найважливішим стримуючим елементом Місії ООН у Демократичній Республіці Конго. На завершення візиту почесні гості побажали миротворцям з честю виконати всі завдання та своєчасно повернутися додому.