У 51-й механізованій бригаді провели навчання з військовиками запасу

На базі цієї військової частини відбулися триденні командно-штабні мобілізаційні навчання, під час яких відпрацьовувалися питання боєготовності бригади із залученням запасників.

Керівництво навчаннями здійснював перший заступник командира 13 армійського корпусу полковник Володимир Кравченко.

– У короткий термін ми виконали всі заплановані заходи, необхідні для призову із запасу потрібної кількості військових фахівців. Зокрема, відпрацьовувалися питання доукомплектування особового складу для військової частини та організації взаємодії з комплектуючими військовими комісаріатами Волинської області, – зазначив полковник Володимир Кравченко.

Призваних із запасу військовослужбовців на території бригади вже очікував повністю розгорнутий пункт прийому особового складу, де їх реєстрували, розподіляли за військовими спеціальностями та забезпечували необхідним військовим речовим майном. Згодом, після проходження фільтрації на пункті прийому особового складу, військовослужбовців запасу розподілили за штатним розкладом визначених підрозділів. Наступний етап навчань проходив під керівництвом командирів окремих рот, батальйонів та дивізіонів бригади. Особовий склад сформованих підрозділів вводився у стрій. Військовослужбовцям запасу було надано визначений нормативами час для приведення виданої зброї та техніки до бойового застосування.

Окремим вектором уваги особового складу задіяного у навчаннях став прийом автомобільної техніки з народного господарства. Зокрема, майстерні, що надійшли з господарства на заміну рухомих ремонтних майстерень, були доукомплектовані необхідним для ремонту озброєння та військової техніки обладнанням.

– У процесі навчального призову особового складу із запасу і отримання автотранспорту із народного господарства, а згодом – формування на основі цих ресурсів повноцінних підрозділів, ми маємо здійснювати постійний контроль та облік людей і матеріальних засобів, – зазначив керівник навчань полковник Володимир Кравченко.

Одним з важливих елементів введення у стрій військовослужбовців запасу стало відновлення необхідних навичок у механіків-водіїв бойових машин піхоти. Для них керівники навчань запланували здійснення маршу на техніці. Кожен проїхав близько 10 кілометрів за штурвалом БМП-2.

Підбиваючи підсумки навчання, перший заступник командира 13 армійського корпусу полковник Володимир Кравченко відзначив, що особовий склад 51-ї окремої механізованої бригади за результатами навчань отримав оцінку “добре”. Переважна більшість винесених для перевірки питань виконана. Керівництво підрозділів та командування бригади продемонструвало здатність до стабільних та упевнених дій в різних умовах оперативно-тактичної обстановки що склалася.