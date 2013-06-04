Корабель «Кіровоград» після заводського ремонту вийшов у море
Сьогодні, 4 червня, середній десантний корабель Військово-Морських Сил Збройних Сил України «Кіровоград» вийшов у море для проведення ходових випробувань, перевірки функціонування головних двигунів та допоміжних систем.
З вересня 2012 року СДК «Кіровоград» проходив заводський ремонт в ПАО «Чорноморський суднобудівний завод» (м. Миколаїв). Під час перебування на заводі здійснено доковий ремонт корабля, ремонт головних двигунів, ремонт корпусних конструкцій та носового пристрою.
Як зазначив начальник управління експлуатації і судноремонту Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 1 рангу Михайло Токар, проведений миколаївськими ремонтниками значний об’єм робіт дає змогу флоту у подальшому застосовувати циклічний принцип експлуатації корабля.
– Здійснений середній ремонт головних двигунів корабля дозволить використовувати їх без обмежень протягом найближчих десяти років. Крім того, важливо, що замінено близько 40 тонн зовнішньої обшивки корпусу і паливних цистерн, проведено ремонт корабельных систем, – додав капітан 1 рангу Михайло Токар.
Після прибуття в пункт постійної дислокації екіпаж СДК «Кіровоград» перейде до інтенсивного періоду підготовки, виконання кораблем властивих завдань у Чорному морі.
Як повідомлялося, за останні півроку ремонт в ПАО «Чорноморський суднобудівний завод» завершили ракетний корвет «Придніпров’я», судно «Переяслав» і великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський».