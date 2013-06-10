Українські військові моряки і представники НАТО обговорили напрямки співпраці

На протокольній зустрічі начальника штабу — першого заступника командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України контр-адмірала Дмитра Шакуро з делегацією Північноатлантичного Альянсу, яку очолював начальник управління співробітництва та регіональної безпеки Міжнародного військового штабу НАТО генерал-майор Карлос Бранко були розставлені окремі акценти.

Учасники зустрічі більш детально зупинилися на підготовці фрегата "Гетьман Сагайдачний" до запланованої участі в операції "Океанський щит".

— Ми проводимо серйозний аналіз, зокрема, умов плавання у районах майбутнього виконання кораблем завдань тощо. Тому подібні зустрічі, таке спілкування ми дуже цінуємо, — зазначив начальник штабу — перший заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Він додав, що для українського флоту є важливим інформаційний обмін, зокрема, що стосується районів проведення операцій.

Своєю чергою, генерал-майор Карлос Бранко високо оцінив зусилля української сторони і, зокрема, військових моряків в питаннях підготовки сил до участі в операціях з протидії піратству на морі. Він висловив сподівання, що подібне співробітництво буде поглиблюватися.

Контр-адмірал Дмитро Шакуро підкреслив, що ВМС ЗС України дотримуються взятих міжнародних зобов’язань у військовій сфері, зокрема, що стосується участі в операціях НАТО. Він подякував за високу оцінку екіпажів і підрозділів, за сприяння у підготовці активів, висловив впевненість у тому, що робота з підвищення рівня взаємосумісності підрозділів, включаючи їх спроможність виконувати завдання в складі об’єднаних багатонаціональних формувань, буде набирати обертів.