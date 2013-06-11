У Військовій академії завершилися державні іспити курсантів

На першому етапі курсанти-випускники підтвердили свої знання іноземних мов. Іспит з англійської та французької проводився на профільній кафедрі під керівництвом голови підкомісії ДЕК полковника Юрія Волкова. Кульмінацією державних іспитів стала здача нормативів зі спеціальної фізичної підготовки та спорту, комплексного державного іспиту за спеціальністю та захист кваліфікаційних робіт.

Вже незабаром, за результатами випускних іспитів, курсанти отримають дипломи про вищу освіту державного зразка, погони лейтенантів, та будуть направлені до військових частин та установ Збройних Сил України для подальшого проходження служби.

За словами начальника кафедри тилового забезпечення вишу підполковника Дениса Лісовенка, проведені практичні іспити наочно засвідчили про належний рівень фахової підготовки майбутніх офіцерів, що є важливим чинником на шляху їхнього подальшого становлення у військах.

– Як і розраховували, у навчальному сенсі під час практичної складової державних іспитів випускники діяли по-офіцерські грамотно та впевнено, чим попередньо й підтвердили право на лейтенантське звання, – підкреслив підполковник Денис Лісовенко.

Щодо висловлень самих курсантів, то, за їхніми словами, за весь час навчання у виші вони отримали необхідні знання й навички та готові до офіцерських випробувань під час несення служби у військах. І в цьому сенсі майбутні лейтенанти, передусім, дякують командному і професорсько-викладацькому складу академії.