В Україні конкурс на місце військовослужбовця за контрактом розпочнеться у 2014 році

Керівник оборонного відомства наголосив, що ситуація у Збройних Силах України знаходиться під постійним контролем Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.

– Основна увага приділяється стану бойової підготовки військових частин, практичному виконанню стрільб та вишколу особового складу, – зазначив міністр оборони України.

Павло Лебедєв підкреслив, що кінцевою метою військової реформи є створення боєздатних, мобільних, компактних, всебічно забезпечених професійних Збройних Сил. Передбачається посилення соціально-правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей. Це стосується матеріального, фінансового та житлового забезпечення.

Міністр оборони зазначив, що в ході реформування реорганізація здебільшого торкнеться підрозділів забезпечення та військових установ, таких як військові комісаріати. Натомість вивільнені кошти буде спрямовано на посилення бойової підготовки.

– Після реформування, коли буде прибрано функції призову на строкову військову службу, видачі довідок, чисельність особового складу військових комісаріатів скоротиться. В результаті, 350 мільйонів гривень щороку направлятимуться на потреби бойових підрозділів, покращення процесу бойової підготовки, стану озброєння і військової техніки, – наголосив міністр оборони України.

Павло Лебедєв зазначив, що нещодавно Кабінетом міністрів України було прийнято дві постанови щодо порядку реалізації військових містечок, які вже вивільнені і не залучаються до процесу бойової підготовки Збройних Сил України.

– Міністерство оборони України не займатиметься торгівлею військовими містечками. Цим займатимуться інші, але принципово ми робитимемо їх ринкову оцінку. Реалізація військових містечок відбуватиметься публічно, через аукціони, з метою запобігання корупційним діям та іншим махінаціям із землею, – підкреслив Павло Лебедєв.

Він наголосив, що одним із напрямів роботи щодо забезпечення військовослужбовців житлом є переобладнання казарм. Це дасть можливість у цьому та наступному роках створити понад 10 тисяч ліжко-місць для військовослужбовців служби за контрактом.

– На сьогодні приріст контрактників по Збройних Силах України становить 2800 чоловік. У 25-й окремій повітряно-десантній бригаді він склав 215 військовослужбовців за контрактом проти 21 звільненого. За нашими оцінками, вже з наступного року розпочнеться конкурс на місце військовослужбовця за контрактом, – зазначив міністр оборони України Павло Лебедєв.