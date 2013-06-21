В Академії імені Сагайдачного урочисто випустили молодих лейтенантів

Сьогодні, 21 червня, 280 випускників Академії, де начальником генерал-лейтенант Павло Ткачук, в урочистій обстановці отримали дипломи про вищу освіту та свої перші офіцерські звання.

Привітати молодих офіцерів із закінченням Академії та присвоєнням військового звання “лейтенант” завітали заступник Міністра оборони України Артуро Бабенко, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Генадій Воробйов, голова Львівської обласної державної адміністрації Віктор Шемчук, представники обласної та міської влади, керівники силових відомств, ректори вищих навчальних закладів, ветерани, випускники цього закладу різних років, представники громадськості та духовенства, а також рідні та близькі.

Цього року державній атестації підлягало майже 340 чоловік. Втім, із них у війська піде близько 280 лейтенантів. Решта курсантів перейшли з четвертого на п’ятий курс і продовжать навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.

За словами заступника Міністра оборони України Артуро Бабенка, для цьогорічних випускників військових вишів, зроблено усе, щоб вони, прийшовши у війська, відчували себе впевнено та якісно виконували свої службові обов’язки.

– Нинішнє керівництво військового відомства надзвичайно велику увагу приділяє соціальному забезпеченню молодих офіцерів. Сьогоднішні лейтенанти вже незабаром стануть основою сучасного та високопрофесійного українського війська. Тож ми повинні докласти усіх зусиль для їхнього подальшого професійного становлення та створити умови, щоб кожен офіцер був впевнений у своєму майбутньому, – наголосив заступник Міністра оборони України Артуро Бабенко.

В свою чергу, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Генадій Воробйов висловив переконання в тому, що вихованці та випускники Академії в змозі якісно виконувати свої службові обов’язки та вести сучасну українську армію лише до позитивних змін.

– Я знаю, як готують майбутніх офіцерів у цьому навчальному закладі. І можу із впевненістю сказати, що військові фахівці, які виходять із стін Академії, не лише висококласні офіцери та спеціалісти, але й справжні патріоти своєї держави, – зазначив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Генадій Воробйов.

Варто зазначити, що серед цьогорічних випускників – 34 отримали дипломи з відзнакою. Шестеро з них – закінчили Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного із золотою медаллю. Це лейтенанти Володимир Васько, Георгій Татаріков, Дмитро Каряка, Олександр Гелета, Андрій Мазуренко та Володимир Яновський. Їхні прізвища будуть викарбувані золотими літерами на дошці пошани цього навчального закладу.

За словами начальника Академії сухопутних військ генерал-лейтенанта Павла Ткачука, офіцерський корпус українського війська цього дня поповниться гідними фахівцями.

– Весь особовий склад нашого навчального закладу згуртований однією ідеєю – вихованням висококваліфікованих офіцерів та справжніх патріотів своєї держави. Я пишаюсь курсантами та сьогоднішніми випускниками, адже ці люди обрали нелегкий, проте почесний шлях, і цілеспрямовано йдуть до своєї мети, – зауважив генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Особливістю цьогорічного випуску є те, що зі стін Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вперше випустилися фахівці інженерних військ. Зокрема, спеціалізацій “управління діями підрозділів інженерних військ” та “засоби інженерного озброєння”.

Також цього дня відбувся перший випуск майже 70 лейтенантів, які навчалися за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”. Серед них фахівці артилерійської розвідки, ракетних військ, ракетно-артилерійського озброєння, офіцери-культурологи, інженери та інші спеціалісти.

На завершення урочистостей лейтенанти попрощалися з Бойовим прапором Академії. Усіх випускників на легку дорогу і сумлінну службу було окроплено свяченою водою.

Родзинкою свята стало виконання курсантами пісенно-стройової композиції. Також було представлено показові виступи у виконанні роти почесної варти і військового оркестру. Завершились урочистості музичним подарунком, яким усіх присутніх привітала Народна артистка України Наталія Бучинська.