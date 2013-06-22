У Севастополі розпочались військово-морські навчання “Фарватер миру-2013”

У Севастополі розпочалося навчання Військово-Морських Сил Збройних Сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації “Фарватер миру-2013”, темою якого є “Ведення спільних антипіратських дій на морі”. В церемонії відкриття взяли участь командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Юрій Іл’їн, помічник міністра оборони України Віктор Максимов, голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба, керівник навчання — командувач Чорноморського флоту Росії віце-адмірал Олександр Вітко, перший заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України — перший заступник керівника навчання віце-адмірал Сергій Єлісєєв, благочинний Севастопольського округу Сергій Халюта, учасники навчання. На початку церемонії було оголошено хвилину мовчання на знак вшанування пам’яті про загиблих у Великій Вітчизняній війні.

Командувач українських ВМС віце-адмірал Юрій Іл’їн у привітальному слові на мітингу наголосив, що цим навчанням передувала серйозна підготовка.

— Приємно відзначити, що після тривалої перерви ми вже третій рік поспіль знову активно працюємо разом по підготовці і проведенню навчань. За ці роки нам вдалося досягти якісно нового рівня взаємодії між нашими флотами, - сказав керівник виду Збройних Сил України.

Командувач висловив переконання, що особовий склад-учасники навчання продемонструють злагодженість взаємних дій. Він побажав усім учасникам заходів успішного проведення навчання і досягнення нових результатів на шляху підвищення свого професійного рівня.

З привітальними словами до військових моряків також звернулися голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба, командувач Чорноморського флоту Росії віце-адмірал Олександр Вітко, депутат Севастопольської міськради Петро Кудряшов, благочинний Севастопольського округу Сергій Халюта.

Навчальними цілями навчання є виробити єдині погляди на форми і способи проведення антипіратських дій, відпрацювати спільні дії екіпажів кораблів (суден) і авіації двох флотів на навчаннях з ведення морського бою, з організації всіх видів оборони на ходу з виконанням бойових вправ, тактичного маневрування, а також відпрацювати дії сил авіації при виконанні завдань антипіратської діяльності і спільні дії пошуково-рятувальних сил.

До заходів залучені близько 15 кораблів і суден, літальні апарати двох флотів. Зокрема, українські ВМС на маневрах представлені ракетним корветом «Хмельницький», морським тральщиком “Черкаси”, санітарним катером “Сокаль”, 2 швидкохідними човнами типу “Віллард”, 1 літаком Ан-26, 1 вертольотом Мі-14, 15 бойовими плавцями.

На 25 червня заплановане проведення епізодів морської фази навчання. Зокрема, у морі сили двох флотів проведуть навчання з контролю безпеки судноплавства та опитування підозрілого судна, виконають артилерійську стрільбу, глибинне бомбометання, розстріл плаваючої міни, проведуть навчання з боротьби за живучість і надання допомоги пошкодженому кораблю. Крім того, здійснюватиметься ведення антипіратських дій, надання допомоги аварійному судну (гасіння пожежі), пошук та рятування особового складу, що плаває на воді тощо.