У Конго готуються до збільшення особового складу та техніки українського контингенту

Відповідно до завдань Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго до складу українського окремого вертолітного загону найближчим часом планується додатково ввести близько сотні військовослужбовців, чотири вертольоти Мі-8 та більше десятка одиниць автомобільної і спеціальної техніки. З метою підготовки трьох таборів базування миротворців тривають роботи з розширення їх інфраструктури. У місті Бунія, де планується створити основну базу обслуговування та ремонту авіаційної техніки окремого вертолітного загону, відбулася конференція з обговорення пропозицій та проблемних питань щодо забезпечення Місією ООН додаткових житлових та нежитлових приміщень у базовому таборі контингенту для розміщення особового складу.

Від Місії ООН у конференції взяла участь робоча група під керівництвом Начальника тилу організації об’єднаних націй у місті Бунія Марі Таненнт. Український миротворчий контингент на заході представили заступники командира окремого вертолітного загону з тилу та з аеродромно-технічного забезпечення підполковники Віталій Павельчук та Ігор Нікітін. Як зазначив підполковник Віталій Павельчук, за підсумком заходу представники Місії ООН визначили, що здача в експлуатацію приміщень для проживання військовослужбовців спланована на середину липня, роботи проводяться відповідно до плану та будуть виконані у зазначений термін.

– У свою чергу особовий склад другої ротації українських миротворців у Демократичній Республіці Конго розширює майданчики для стоянки військової техніки, працює над удосконаленням питань зберігання майна, місць приготування їжі, охорони та оборони об’єктів, – наголосив підполковник Віталій Павельчук.