На Чернігівщині реактивники виконали вогневі завдання зі стрільбою

Як зазначив виконуючий обов’язки начальника артилерії бригади підполковник Володимир Кириченко, основна увага приділялась підвищенню професійності офіцерів та роботі сержантів під час підготовки та ведення вогню підрозділами артилерії.

– Офіцери виконали завдання тільки на «добре» та «відмінно», що підтвердило високий рівень їхньої професійної підготовленості, а склад екіпажів здобув добру практику у діях на вогневих позиціях, – оцінив дії підлеглих офіцер.

Підсумовуючи роботу обслуги, в кращій бік командування відмітило військовослужбовців військової служби за контрактом – командира бойової машини молодшого сержанта Юрія Душенка та старшого навідника, старшого солдата Павла Черніченка.