На Чернігівщині реактивники виконали вогневі завдання зі стрільбою
11:36, 06 серпня 2013Військо
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На полігоні 1-ї окремої танкової бригади, яка дислокується у селищі Гончарівське, що на Чернігівщині, офіцери-реактивники виконали індивідуальні залікові вогневі завдання з бойовою стрільбою із систем залпового вогню БМ-21 «Град».
Як зазначив виконуючий обов’язки начальника артилерії бригади підполковник Володимир Кириченко, основна увага приділялась підвищенню професійності офіцерів та роботі сержантів під час підготовки та ведення вогню підрозділами артилерії.
– Офіцери виконали завдання тільки на «добре» та «відмінно», що підтвердило високий рівень їхньої професійної підготовленості, а склад екіпажів здобув добру практику у діях на вогневих позиціях, – оцінив дії підлеглих офіцер.
Підсумовуючи роботу обслуги, в кращій бік командування відмітило військовослужбовців військової служби за контрактом – командира бойової машини молодшого сержанта Юрія Душенка та старшого навідника, старшого солдата Павла Черніченка.
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