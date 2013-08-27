Кораблі Blaсkseafor вийшли з Новоросійська, щоби продовжити маневри

У першій половині дня тральщик “Прибой” (ВМС Болгарії), ракетний корабель на повітряній подушці “Бора” (Чорноморський флот Російської Федерації), корвет “Еустатіу Себастіан” (ВМС Румунії), фрегат КРЗ “Тургутреіс” (ВМС Туреччини) і штабний корабель з’єднання – корабель управління “Славутич” (ВМС ЗС України) проводять навчання і тренування з проводки за тралами, маневрування, протиповітряної оборони. В другій половині вівторка заплановано провести базові навчання з морської ізоляції і догляду суден (проведення опитування), навчання “людина за бортом”, з боротьби за живучість, тактичні навчання по радіо-візуальному зв’язку, а також навчання з плавання в ордері, зі зв’язку з використанням системи “комп’ютер – комп’ютер” FORESC.

На період 28-29 серпня заплановано провести розширене навчання з маневрування, навчання з поповнення запасів в морі, тренування вахтових офіцерів по маневруванню, навчання з контролю руху торгівельних суден, відпрацювати спільні дії з відбиття атаки кораблів в умовах обмеженого застосування сили, а також провести навчання з пошуку і рятування, відбиття атаки малорозмірної надводної цілі та інші.

Згідно з планом активації, з 30 серпня до 3 вересня кораблі Blaсkseafor перебуватимуть з дружнім візитом в порту міста Синоп (Турецька Республіка)

Як повідомлялося, серпнева 2013 року активація розпочалася 14 серпня у Севастополі. 17 серпня за участю делегацій командувачів військово-морських сил країн Чорноморського регіону відбулася церемонія передачі командування Blaсkseafor, за принципом ротації воно перейшло від ВМС Турецької Республіки до ВМС ЗС України. Активація з’єднання здійснюється під командуванням контр-адмірала Андрія Тарасова (ВМС ЗС України).