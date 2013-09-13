На Харківщині курсанти льотного факультету другого курсу вперше виконали стрибки з парашутом

Слід зазначити, що другокурсники виконували стрибки вперше у житті, тоді як їхні старші товариші вже закріплювали свої вміння та навички. Усі вони здійснили по 2 обов’язкових стрибки з висоти 600 метрів.

– Перед стрибками курсанти пройшли необхідне теоретичне навчання, наземний тренінг та інструктаж, а також підготовку на тренажерах. Тому під час практичних стрибків вони діяли впевнено, – зауважив керівник занять, начальник парашутно-десантної служби підполковник Руслан Яцко.

Після стрибків заступник начальника льотного факультету з виховної роботи підполковник Михайло Кузнецов привітав курсантів з успішним приземленням.

До речі, вже наступного тижня майже 40 курсантів-вертолітників ІІІ курсу ХУПС виконають на цьому аеродромі свої перші польоти на вертольоті Мі-2.