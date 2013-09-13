На Харківщині курсанти льотного факультету другого курсу вперше виконали стрибки з парашутом
На аеродромі Харківського аероклубу імені Валентини Гризодубової 18 курсантів ІІ та ІІІ курсів льотного факультету Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (ХУПС) виконали стрибки з парашутом з вертольоту Мі-8МТ.
Слід зазначити, що другокурсники виконували стрибки вперше у житті, тоді як їхні старші товариші вже закріплювали свої вміння та навички. Усі вони здійснили по 2 обов’язкових стрибки з висоти 600 метрів.
– Перед стрибками курсанти пройшли необхідне теоретичне навчання, наземний тренінг та інструктаж, а також підготовку на тренажерах. Тому під час практичних стрибків вони діяли впевнено, – зауважив керівник занять, начальник парашутно-десантної служби підполковник Руслан Яцко.
Після стрибків заступник начальника льотного факультету з виховної роботи підполковник Михайло Кузнецов привітав курсантів з успішним приземленням.
До речі, вже наступного тижня майже 40 курсантів-вертолітників ІІІ курсу ХУПС виконають на цьому аеродромі свої перші польоти на вертольоті Мі-2.