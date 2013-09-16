Українські ВМС і Донецька ОДА провели військово-патріотичний захід “Слава Синам України”

Захід розпочався на території Командування ВМС ЗС України покладанням квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку першим заступником командувача ВМС ЗС України віце-адміралом Сергієм Єлісєєвим і головою Донецької обласної державної адміністрації Андрієм Шишацьким.

Під час офіційної зустрічі першого заступника командувача ВМС ЗС України, командирів підшефних військових частин та кораблів з делегацією Донецької ОДА були обговорені питання розвитку і удосконалення шефських зв’язків між підрозділами флоту і регіоном.

– Та робота, яку ми спільно проводимо протягом останніх 15 років, має відчутні результати, – зазначив віце-адмірал Сергій Єлісєєв. – Традиційною, а головне, ефективною з точки зору військово-патріотичного виховання молоді стала акція “Діти Донеччини морякам Військово-Морських України”, під час якої юнаки і дівчата регіону знайомляться з флотом і видатними історичними місцями Севастополя, – додав він.

Наголосивши на тому, що на сьогодні більша частина підшефних Донецькій області організацій – це кораблі і судна, перший заступник командувача ВМС ЗС України також повідомив, що за останні роки об’єм матеріальної допомоги флоту збоку Донецької області склав близько 3,5 млн. грн. А це, за його словами, суттєво допомагає силам флоту виконувати завдання у Чорному і Середземному морях, сприяє якісній підготовці фрегату “Гетьман Сагайдачний” до далекого походу.

Своєю чергою, голова Донецької ОДА Андрій Шишацький під час спілкування з пресою зазначив, що метою візиту делегації у місто-герой Севастополь і безпосередньо на український флот є спільне проведення військово-патріотичної акції “Слава Синам України”, поглиблення шефських стосунків.

– Ми будемо продовжувати і розвивати взаємодію, наше дружнє спілкування, – наголосив губернатор.

Сторони обопільно підкреслили, що шефська співпраця є дуже важливою як для Військово-Морських Сил України, так і для області, і висловили переконання у необхідності її подальшого розвитку.

В рамках акції також відбулось покладання квітів до пам’ятника Гетьману П.Сагайдачному, зустріч з ветеранами війни і військової служби біля алеї “Міста-герої”, покладання спільно з керівниками Севастопольської міської державної адміністрації і Севастопольської міської ради, ветеранською громадськістю вінка і квітів до Меморіалу героїчним захисникам Севастополя у 1941-1942 роках, до пам’ятника адміралу Нахімову. Крім того, учасники заходу на внутрішньому рейді Севастопольської бухти здійснили ритуал покладання вінка на воду на знак вшанування пам’яті загиблих у роки війни.

Під час зустрічей на борту фрегата “Гетьман Сагайдачний” військові моряки і шефи з Донеччини обговорили стан і перспективи шефської співпраці. Голова Донецької ОДА Андрій Шишацький подякував екіпажу за теплий прийом і надійний захист Вітчизни з морського напрямку. Він, зокрема, додав, що донеччани, зі свого боку, забезпечують енергетичну безпеку держави. Губернатор також залишив запис у Книзі почесних гостей, побажав морякам успішного вирішення завдань далекого походу.

Цього ж дня Донеччина доставила на фрегат у рамках шефських зв’язків господарчі товари, продукти харчування, канцелярські приладдя тощо.

До складу делегації Донецької ОДА також входили координатор шефської співпраці між ВМС ЗС України і Донецькою областю Валентина Яхонтова, представники керівництва ТОВ “ДТЕК Добропіллявугілля”.