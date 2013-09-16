Військовослужбовці на вертольоті Мі-8 здійснили патрулювання прикордонної смуги Ліберія – Сьєрра-Леоне

Додаткові завдання для екіпажів транспортно-бойових вертольотів Мі-8 зумовлені перебазуванням вертолітної ланки Мі-24 до Кот-д’Івуару та необхідністю патрулювання кордонів Ліберії з деякими сусідніми державами.

Екіпаж вертольота Мі-8 на чолі з командиром ланки підполковником Віталієм Хоптієм від міжнародного аеродрому “Робертсфілд” здійснив переліт на майданчик поблизу населеного пункту Тубманбург, де пройшов брифінг зі спостерігачами Місії ООН у Ліберії. Під час брифінгу сторони обговорили порядок виконання патрулювання кордону та особливості маршруту. Згодом екіпаж зі спостерігачами на борту розпочав виконувати польотні завдання.

– Протяжність маршруту патрулювання склала близько 280 кілометрів, – розповідає підполковник Віталій Хоптій. – Завдання виконувалося над водною, гірською місцевістю та джунглями. Особливість виконання польоту полягала в нестабільності та мінливості погоди, що пов’язано із сезоном тропічних дощів. При потребі, на прохання спостерігачів, здійснювали для уточнення ситуації повторні прольоти над територією, яка привернула їхню увагу.

Загальний наліт українського екіпажу склав 3 години 30 хвилин.