Армійські спортсмени провели олімпійський урок для львівських школярів

Урок минув під гаслом “Історія – є. Майбутнє – твоє!” за участю майже 3 тисяч школярів 5-8 класів, учнів професійно-технічних училищ, студентів, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста. Цей захід був стартовим у низці заходів з нагоди Всеукраїнського Олімпійського тижня. Цьогорічні заходи на Львівщині будуть присвячені також і Року Івана Боберського – одного із піонерів вітчизняної фізичної культури.

Під час урочистого шикування кращі військовослужбовці та працівники Навчально-спортивної бази літніх видів спорту за особисті та спортивні досягнення були заохочені керівництвом Міністра оборони України, Управління спорту оборонного відомства. Так, майстра спорту міжнародного класу старшого солдата Романа Мартиненко було нагороджено наручним годинником від Міністра оборони за перемогу на чемпіонаті світу з пауерліфтінгу серед юніорів і встановлення нового рекорду світу.

Згодом, під час проведення Олімпійського уроку, присутні мали змогу спостерігати за виступами кращих спортсменів Львівщини та показовими тренуваннями вихованців ДЮСШ з багатьох видів спорту (акробатика, спортивні танці, волейбол, хокей, боротьба, бокс, фехтування, художня гімнастика, легка атлетика, фрісбі, велосипедний та мотоциклетний спорт). Діти також отримали можливість записатися у спортивні секції й поспілкуватися з відомими спортсменами-олімпійцями, які завітали у цей день до Навчально-спортивної бази літніх видів спорту МО України.

За словами заступника начальника Навчально-спортивної бази літніх видів спорту майора Руслана Сеника, подібні заходи допомагають школярам визначитись із спортивними уподобаннями, популяризують здоровий спосіб життя та сприяють патріотичному вихованню молоді.