В Одесі завершився Міжнародний молодіжний воєнно-патріотичний збір “Союз спадкоємців Перемоги-2013”

На завершальному етапі воєнно-патріотичного марафону учасники виявляли кращих у змаганнях з веслування на ялах, а також витримали іспит з військово-спортивної підготовки під час проведення навчально-польового виходу з виконанням комплексу нормативів на стежці розвідника.

За словами організаторів “Союзу спадкоємців Перемоги-2013”, саме проведення навчально-польового виходу стало кульмінацією збору, в ході чого хлопці та дівчата з десяти країн СНД і Балтії довели свою здатність злагоджено й рішуче діяти в умовах, наближених до “бойових”. Зокрема, розподілені на десять команд, вони під керівництвом офіцерів з різних країн і курсантів Одеської військової академії засвоювали ази військової підготовки.

Як розповів один з інструкторів збору офіцер Південного територіального управління Військової служби правопорядку в ЗС України майор Богдан Столярчук, навчально-польовий вихід став своєрідним підсумком всієї воєнно-патріотичної акції, що впродовж двох тижнів тривала на території Українського дитячого центру “Молода гвардія”.

Урочиста церемонія закриття восьмого за рахунком Міжнародного молодіжного воєнно-патріотичного збору “Союз спадкоємців Перемоги” відбулася в центрі міста-героя Одеса. Організатори та представники команд-учасниць поклали квіти до пам’ятника Невідомому матросу, в складі взводних колон пройшли вулицями Південної Пальміри та були присутніми на видовищному концерті, який було організовано силами місцевої влади, Військової академії та організаторів збору біля Потьомкінських сходів.

– Це був дуже потрібний, пізнавальний та корисний захід – два тижні дружби, дитячих усмішок, наполегливої праці та справжньої спортивної боротьби. Ліцеїсти й школярі змагалися в складі десяти сформованих за інтернаціональною ознакою команд, товаришували та дізнавалися багато чого цікавого про різні країни, які колись входили до складу Радянського Союзу. Цьогорічний збір “Союз спадкоємців Перемоги-2013” наочно підтвердив, що молоде покоління шанує подвиг їхніх прадідів в ім’я життя, прагне бути гідними своїх легендарних пращурів, всебічно розвиватися та жити в мирі й злагоді з громадянами зі всіх республік колишнього СРСР. І це діти доводили на кожному з етапів збору своїм великим бажанням перемогти в чесній боротьбі, повагою одне до одного та до національних, культурних і релігійних традицій народів СНД і Балтії, – наголосив підбиваючи підсумки цьогорічного збору, співголова його оргкомітету від української сторони генерал-полковник запасу Віктор Палій.