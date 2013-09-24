Норвезькі курсанти знайомляться з процесом підготовки офіцерських кадрів у Львові

На початку візиту троє курсантів Коледжу сухопутних військ Королівства Норвегія та капітан ЗС Королівства Норвегія Бйорн Фруде Овребо, зустрілись з керівним складом Академії. Для іноземних гостей було проведено короткий екскурс в історію навчального закладу та зроблено презентацію про специфіку підготовки офіцерів для Збройних Сил України. Зокрема, норвезьких гостей зацікавили багата історія українського військового вишу та практична складова навчання курсантів. Згодом вони ознайомились із ключовими кафедрами, елементами навчально-матеріальної бази та соціально-побутової інфраструктури Академії сухопутних військ.

Відповідно до плану перебування, іноземні гості відвідають планові заняття із українськими курсантами, ознайомляться з об’єктами польової навчально-матеріальної бази та специфікою польового вишколу майбутніх офіцерів Збройних Сил України на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії. Також, в ході візиту норвезькі військовослужбовці візьмуть участь у “круглому столі”, де обміняються враженнями та поспілкуються з українськими курсантами.