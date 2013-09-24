Фрегат українських ВМС “Гетьман Сагайдачний” вирушив в дальній похід
18:38, 24 вересня 2013Військо
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Фрегат ВМС України “Гетьман Сагайдачний” з вертольотом Ка-27 та групою спецпризначення (оглядовою командою) на борту, 24 вересня, вирушив в далекий похід з метою участі в антипіратських операціях в районі Аденської затоки, Червоного моря та західної частини Індійського океану.
Під час морського переходу і з прибуттям до місця призначення фрегат здійснить безпосередню підготовку до виконання завдань операції з протидії піратству на морі “Океанський щит” і операції ЄС “Аталанта” в районі, наближеному до проведення цих операцій.
Корабель в тривале плавання проводжали командувач ВМС ЗС України адмірал Юрій Іл’їн, члени військової ради флоту, ветерани вітчизняних ВМС, рідні і близькі військових моряків.
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