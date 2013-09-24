Фрегат українських ВМС “Гетьман Сагайдачний” вирушив в дальній похід

Під час морського переходу і з прибуттям до місця призначення фрегат здійснить безпосередню підготовку до виконання завдань операції з протидії піратству на морі “Океанський щит” і операції ЄС “Аталанта” в районі, наближеному до проведення цих операцій.

Корабель в тривале плавання проводжали командувач ВМС ЗС України адмірал Юрій Іл’їн, члени військової ради флоту, ветерани вітчизняних ВМС, рідні і близькі військових моряків.