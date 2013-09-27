Військова делегація України зустрілася з директором Агенції НАТО

Сторони обговорили стан реалізації заходів Дорожньої карти співробітництва між Збройними Силами України та Агенцією НАТО зі стандартизації і визначили напрямки взаємодії у короткостроковій перспективі.

Доктор Аксіт підкреслив, що взаємодія Агенції зі Збройними Силами України є унікальним прикладом співпраці з країною-партнером у галузі військової стандартизації, та оголосив про успішну реалізацію положень Дорожньої карти. Було прийняте рішення про надання цьому напрямку співпраці більш практичної спрямованості з урахуванням поточних потреб української армії. З цією метою адмірал Ігор Кабаненко запропонував доповнити новими заходами зміст Дорожньої карти та провести низку командно-штабних тренувань і семінарів за тематикою менеджменту у сфері стандартизації. Проведення командно-штабних тренувань пропонується здійснити під час виконання заходів оперативної підготовки у Збройних Силах України, що дозволить поширити здійснення практичного співробітництва у галузі стандартизації на види Збройних Сил України. Пріоритет має надаватися Військово-Морським Силам Збройних Сил України, активи яких найчастіше залучаються до операцій під проводом Альянсу та оперативних чергувань у складі Сил реагування НАТО.

Крім зазначеного, українською стороною було наголошено на необхідності залучення представників Збройних Сил України до розробки угод зі стандартизації на постійній основі.

Сторони домовилися продовжувати тісне взаємовигідне співробітництво у сфері стандартизації, яке повністю відповідає змісту конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного Договору.