Військові відкрили 17-й міжнародний фестиваль повітроплавців “Повітряне братерство”

Від імені оборонного відомства з відкриттям фестивалю учасників привітав заступник голови Громадської ради при Міноборони України, Герой України, заслужений льотчик-випробувач СРСР, президент ГО “Федерація авіаційного спорту України” Олександр Галуненко.

Парашутисти-випробувачі Державного науково-випробувального центру ВС України, де начальником заслужений льотчик-випробувач СРСР Герой України генерал-майор Юрій Тішков, у складі спортивного клубу команди “Пара-Крим” виконали показові стрибки з парашутами типу “крило”. Під куполами на кілометровій висоті розкрилися Державний прапор України, прапори АР Крим, ВДВ і морської піхоти.

З видовищною демонстрацією рукопашного бою виступили і “чорні берети” 1-го Феодосійського окремого батальйону морської піхоти, де командиром підполковник Дмитро Делятицький. Подивитися на видовище зібралися тисячі феодосійців і гостей міста.

Як повідомив президент Федерації повітроплавання України Олександр Ніколаєв, військові завжди беруть найактивнішу участь в подібних заходах, їм є що показати, а нам є ким гордитися.