На базі навчального центру Академії сухопутних військ розпочалася підготовка контрактників
У 184-му навчальному центрі Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного майже 300 військовослужбовців військової служби за контрактом урочисто розпочали навчання за фаховими напрямами та базовим рівнем підготовки.
Перший заступник начальника Академії сухопутних військ полковник Олександр Сивак побажав викладачам та командирам навчального центру високих результатів у навчанні та вихованні військовослужбовців за новими спеціальностями, а курсантам – наполегливості та старанності під час опанування військової науки.
Начальник 184-го навчального центру полковник Олександр Грищук повідомив, що загалом на базі цього військового закладу є можливість готувати солдатів та сержантів військової служби за контрактом за 89 військово-обліковими спеціальностями, а одночасно підготовку може проходити більше 500 військовослужбовців.
Довідка. 184-й навчальний центр було створено у 2012 році. Спочатку у цьому навчальному підрозділі Академії сухопутних військ здійснювали підготовку військовослужбовців військової служби за контрактом, а саме фахівців інженерної справи, радіаційного, хімічного, біологічного захисту, топогеодезичного та навігаційного забезпечення.
Цього року на його базі розпочали підготовку військовослужбовців й за іншими військово-обліковими спеціальностями, яка раніше здійснювалася у 169-му Навчальному центрі в смт Десна, 50-му окремому навчальному загоні спеціальної підготовки в місті Кіровоград та 865-му навчальному центрі логістики у місті Шепетівка.
Термін підготовки військовослужбовців за базовим рівнем, випускники якого заміщуватимуть посади командирів відділень і взводів, триватиме один місяць, а за фаховими напрямами – півтора місяця.