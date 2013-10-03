На базі навчального центру Академії сухопутних військ розпочалася підготовка контрактників

Перший заступник начальника Академії сухопутних військ полковник Олександр Сивак побажав викладачам та командирам навчального центру високих результатів у навчанні та вихованні військовослужбовців за новими спеціальностями, а курсантам – наполегливості та старанності під час опанування військової науки.

Начальник 184-го навчального центру полковник Олександр Грищук повідомив, що загалом на базі цього військового закладу є можливість готувати солдатів та сержантів військової служби за контрактом за 89 військово-обліковими спеціальностями, а одночасно підготовку може проходити більше 500 військовослужбовців.

Довідка. 184-й навчальний центр було створено у 2012 році. Спочатку у цьому навчальному підрозділі Академії сухопутних військ здійснювали підготовку військовослужбовців військової служби за контрактом, а саме фахівців інженерної справи, радіаційного, хімічного, біологічного захисту, топогеодезичного та навігаційного забезпечення.

Цього року на його базі розпочали підготовку військовослужбовців й за іншими військово-обліковими спеціальностями, яка раніше здійснювалася у 169-му Навчальному центрі в смт Десна, 50-му окремому навчальному загоні спеціальної підготовки в місті Кіровоград та 865-му навчальному центрі логістики у місті Шепетівка.

Термін підготовки військовослужбовців за базовим рівнем, випускники якого заміщуватимуть посади командирів відділень і взводів, триватиме один місяць, а за фаховими напрямами – півтора місяця.