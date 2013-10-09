Військові юристи є одним із головних елементів запобігання корупції у військах

За зразкове виконання військового обов’язку, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу забезпечення законності та правопорядку в діяльності органів військового управління, посадових осіб, удосконалення нормативно-правової бази з питань реформування та розвитку Збройних Сил України та з нагоди Дня юриста Міністр оборони України вручив кращим правозахисникам Міністерства оборони та Збройних Сил України відомчі нагороди, відзнаки та грамоти.

Керівник вітчизняного оборонного відомства Павло Лебедєв побажав військовим юристам професійних успіхів, міцного здоров’я, сімейної гармонії та благополуччя у подальшому служінні на благо Збройних Сил України.