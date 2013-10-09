В Національному університеті оборони проходить Курс протидії корупціїї

З 7 по 11 жовтня у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського проводяться заняття за темою “Підготовка лідерів оборонних відомств з питань виховання доброчесності”. Організація та проведення курсів є результатом спільної діяльності між військовим вишем, британським радником з питань оборони при Міністерстві оборони України паном Філіпом Джоунсом, академією оборони Великобританії та міжнародною неурядовою організацією “Transparency International UK”.

В урочистій церемонії відкриття курсу взяли участь заступник начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського полковник Валерій Доброгурський та британський радник з питань оборони при Міністерстві оборони України пан Філіп Джоунс.

Викладачами на зазначеному курсі вперше є українські фахівці, які пройшли фахову підготовку в зазначеній галузі на базі академії оборони Великобританії, науково-педагогічні працівники університету: доктор військових наук, професор, заслужений працівник освіти України Юрій Репіло, підполковник Сергій Тарасов та кандидат економічних наук, підполковник Олена Голота. Також перед аудиторією виступили запрошені експерти в галузі боротьби з корупцією – голова правління “Transparency International Ukraine” Андрій Марусов та представник “Transparency International UK” Алан Валдроу.

Метою курсу є формування свідомості щодо можливості запобігання корупції та надання можливих інструментів її протидії у військовослужбовців – керівників усіх ланок військового управління Збройних Сил України.

Програма занять передбачає ознайомлення із загальною характеристикою корупції, джерелами корупції в оборонному секторі та її наслідками, іноземним досвідом протидії корупції під час міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки.