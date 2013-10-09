Триває останній призов юнаків до лав Збройних Сил України

Перші 57 юнаків призовної кампанії “Осінь-2013” відбули з Криму до місць проходження служби – Окремого полку Президента України та частин Внутрішніх військ МВС України.

Молодих солдат привітали Постійний Представник Президента України в АР Крим Віктор Плакіда, інші почесні гості, рідні та друзі юнаків.

Загалом цієї осені одягнуть погони 500 кримчан. З них до Збройних Сил України буде призвано 300 юнаків.

Представники духовенства прочитали молитву, благословили та освятили майбутніх військовослужбовців на проходження строкової служби.

Керівник військового комісаріату Автономної Республіки Крим полковник Дмитро Маліцький відзначив, що зросла кількість юнаків, які свідомо бажають проходити строкову військову службу. Серед цієї категорії є ті, хто вважає проходження строкової служби необхідним для майбутнього працевлаштування та хто прагне пройти військову службу, щоб випробувати та загартувати себе.

Урочисті проводи першої партії останнього призову до армії відбулися в центрі Миколаєва – на площі Леніна, біля пам’ятника героям-ольшанцям. Проводити більше 40 новобранців прийшли представники Миколаївської обласної та міської влади, духовенства, родичі майбутніх воїнів.

Виступаючи перед новобранцями, перший заступник голови Миколаївської ОДА Геннадій Ніколенко побажав їм гідно відслужити і повернутися додому змужнілими і загартованими.

Підтримати майбутніх воїнів прийшли десантники 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ ЗС України, які продемонстрували майстерне володіння прийомами рукопашного бою.

Під час призову “Осінь-2013” Миколаївська область повинна відправити у Збройні Сили та інші військові формування України 450 юнаків.

Сьогодні, 9 жовтня, на Чернівецькому обласному збірному пункті, що знаходиться у районному центрі Кіцмань, також відбулися перші цього осіннього призову урочисті проводи юнаків до лав Збройних Сил України.

Близько 30 юнаків першої партії пройшли соціально-психологічні тести та медичну комісію, співбесіду із представниками військових частин, де вони в подальшому проходитимуть військову службу.

Традиційно на обласному збірному пункті відбувся урочистий мітинг з нагоди відправки призовників.

З теплими словами вітання перед призовниками, їх батьками та близькими, виступив перший заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Георгій Галиць.

– Це останній призов до Збройних Сил України, який проходить із суттєвим зменшенням кількості призовників – з наступного року армія перейде на формування за контрактним принципом, – зазначив Георгій Галиць. – Відмова від “строковиків” – це частина реформ, передбачених в Державній програмі реформування і розвитку Збройних Сил України до 2017 року, що затверджена Президентом України задля створення професійної та ефективної армії.

Як повідомив тимчасово виконуючий обов’язки Чернівецького обласного військового комісара полковник Василь Маланчук, цієї осені з Буковини буде призвано 276 юнаків.

– Підвищена увага до стану здоров’я, а також освітнього рівня майбутніх солдатів пов’язана з поступовим переходом Збройних Сил України до комплектування посад військовослужбовцями служби за контрактом, – відзначив офіцер.

Після прибуття у військові частини з новобранцями буде проведено курс первинної військово-професійної підготовки за відповідною програмою навчання. Важливим елементом навчання стануть заняття з вогневої, фізичної, стройової і спеціальної підготовки, Статутів Збройних Сил України. Згодом вони складуть Військову присягу на вірність Українському народові.