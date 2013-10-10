Міністр оборони Республіки Білорусь відвідав Львівський гарнізон

До складу військової делегації також увійшли заступник Міністра оборони з озброєння – начальник озброєння генерал-майор Ігор Лотенков, командувач Силами спеціальних операцій генерал-майор Олег Білоконєв, начальник установи освіти “Військова академія” Республіки Білорусь генерал-майор Сергій Бобріков. Закордонних гостей зустрів очільник Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного – начальник Львівського гарнізону генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Візит розпочався зі знайомства з Міжнародним центром миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ, де триває польовий вихід курсантів факультету підготовки фахівців інженерних військ та військ РХБ захисту. Також іноземна делегація відвідала пункт постійної дислокації 80-го окремого аеромобільного полку командування Високомобільних десантних військ Збройних Сил України.

Наприкінці візиту на Львівщину білоруська військова делегація завітала до Академії Сухопутних військ, де гості ознайомилися з ходом планових занять курсантів на кафедрі тактики, в Центрі імітаційного моделювання, а також оглянули експозицію Музею історії.

Генерал-лейтенант Юрій Жадобін висловив позитивні відгуки про те, що він побачив у стінах цього вишу та на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки:

– Коли я планував свій візит до України, то висловив прохання Міністру оборони України Павлу Лебедєву про відвідини Академії сухопутних військ. Сьогодні я особисто переконався, що цей військовий навчальний заклад є дійсно передовим та одним з найкращих у системі військової освіти не лише України, але й за її межами.

На думку генерал-лейтенанта Юрія Жадобіна, можливості та потенціал Академії повинні бути використані для зміцнення співробітництва між збройними силами двох держав. Зокрема, планується здійснювати системний обмін курсантами між білоруською військовою академією та українським ВВНЗ. Об’єкти навчально-матеріальної бази Академії можуть стати основою для підготовки спільних українсько-білоруських миротворчих та гуманітарних підрозділів, про створення яких може йти мова в найближчому майбутньому.

Генерал-лейтенант Павло Ткачук подякував генерал-лейтенанту Юрію Жадобіну за візит та висловив переконання, що міцні партнерські взаємовідносини між українським навчальним закладом та Збройними силами Республіки Білорусь лише примножать досвід та потенціал для підготовки висококваліфікованих офіцерських кадрів та військових фахівців інших ланок.

На згадку про перебування у навчальному закладі гості посадили дерево на Алеї почесних гостей та випускників вишу.