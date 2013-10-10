Павло Лебедєв відвідав Військову академію

Тут Павло Лебедєв заслухав тимчасового виконувача обов’язків начальника академії генерал-майора Олега Гуляка, який доповів про стан справ та організацію навчального процесу у військовому виші.

Також Міністр оборони України Павло Лебедєв оглянув розташування академії, навчальні кафедри, поспілкувався з викладацьким складом, курсантами, відвідав музей навчального закладу і храм Рівноапостольних Кирила та Мефодія.

– Стосовно Військової академії необхідно зазначити, що колектив навчального закладу сьогодні успішно справляється зі свої основним завданням – підготовкою офіцерських кадрів для наших Збройних Сил України, – розповів Павло Лебедєв – За декілька років виконано великий обсяг відновлювальних робіт та розвитку інфраструктури.

На завершення візиту у Георгіївській залі Військової академії Міністр оборони України Павло Лебедєв провів зустріч з особовим складом Одеського гарнізону.